Päästjad mõõtsid õhu vingugaasisisalduseks 86 ppm (vingugaasi kontsentratsiooni määratakse ppm-ides ehk miljondikosades. 1 ppm = 0,001‰ = 0,0001%). 50 ppm korral on mürgistuse nähud nõrkus ja füüsilisel koormusel tekkiv õhupuudus.

Nähtamatu ja lõhnatu, kuid ülimürgise vingugaasi aitab õhust tuvastada ainult vingugaasiandur. Suitsuandur, mis annab teada tulekahjust, vingugaasile ei reageeri. Vingugaasiandur on 2022. aasta 1. jaanuarist kohustuslik kõigis tahkeküttel töötava kütteseadmega kodudes. Praegu on vingugaasiandur kohustuslik paigaldada kõikidesse eluruumidesse, kus asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Eelkõige on selliseks seadmeks gaasil töötav veesoojendi ja katel, mis võtab põlemiseks õhku ruumidest.