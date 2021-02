Vara öelda veel. Kindlasti tõusevad keskkonnateemad. Tõnis Mölder on täitsa uus poliitik selles ametis ja keskkonnaprobleeme on palju. Oleme rõõmsad, et Taavi Aas on taristu- ja majandusminister. Tema abiga oleme nii kaugele saanud, et see aasta algab Riia ringi viadukti ehitus. Projekteeritakse Tartust Kärknani 2 + 2 maanteed, ja see on ka rõõmus sõnum.