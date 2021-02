Hannes Klaas: võim kaitseb prügitehast, mitte tartlaste elukeskkonda

Tartu serva plaanitakse Eesti suurimat ohtlike jäätmete põletustehast. Avalikkusele püütakse jätta mulje, et tegu on olemasoleva tehase uuendamisega ning kaasnevad riskid ja mõjud on hinnatud üle 20 aasta tagasi tehtud üldplaneeringuga ja 15 aasta taguse detailplaneeringuga. Dokumente uurides selgub siiski, et plaanitakse ehitada täiesti uus tehas, mis on olemasolevast 7,5 korda suurem, ja see pole isegi mitte samal krundil, kus senine.