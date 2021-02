E-kunstisalongil täitus 24. tegevusaasta. Asjakohane aastapäevanäitus on galeriisse kokku toonud loomingut mitme põlvkonna kunstnikelt Lõuna-Eestist, Tallinnast ja Hiiumaalt, aga ka Lätist, Leedust ja Taanist. Ekspositsiooni on valitud 30 teost, mille autorid on 20 vähem või rohkem tuntud kunstnikku.