Detektiiv Lotte tuli oma sõpradega vaatajate ette 150. korda

«Detektiiv Lotte» muusika autor on Priit Pajusaar, libreto on kirjutanud Janno Põldma ja Heiki Ernits ning laulusõnad Leelo Tungal. Lavastaja on Ain Mäeots, koreograaf ja lavastaja assistent Janek Savolainen, muusikajuht ja dirigent Taavi Kull, dirigent Martin Sildos, kunstnik on Iir Hermeliin ja valguskujundaja Tõnu Eimra.