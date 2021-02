Eile pealelõunal kella 13 paiku said politseinikud väljakutse Nõo alevikku veskijärve äärde. Häirekeskusesse helistanud mureliku inimese sõnul kihutas keskpäevasel ajal ümber järve üks ATV-juht ning seadis sellega järve ääres viibivaid lapsi ja peresid ohtu. Ärevale teatele reageerinud politseipatrull sõitis sündmuskohale ning märkas esmalt ATV jälgi nii laste mänguväljakul, selle ümbruses kui ka järve ääres. Maastikusõidukit aga esiti kuskil ei paistnud ning politseinikud asusid seda ümbrusest otsima. Mõni hetk hiljem märkasid korrakaitsjad Nõos Voika tänaval kirjeldatud masinat ning sellele anti peatumismärguanne.

Tartumaa piirkonnavanem Anti Peiponen rääkis, et tänavune lumerohke talv on kaasa toonud iganädalased teated sõidukijuhtidest, kes katsetavad kellegi eramaal, põldudel, avalikel teedel või looduskaunites puhkekohtades oma maastikusõiduki võimeid, lastes ATV-sid tahtlikult libisema või kihutades oma sõidukitega kohtades, kus teised inimesed rahus lumerõõme naudivad.

Ta nentis, et maastikusõidukitega (ATV-d, saanid) ongi lumise talve saabudes kaks peamist murekohta: esiteks nendega sõidetakse võõrastel maadel ja keelatud kohtades ning põhjustatakse seeläbi maaomanikele kahju. «Teisalt on murekohaks juhtide poolne ohutusnõuete rikkumine ja kohustustele ning seadustele vilistamine, mis on aga kogumis sooduspinnas rasketele õnnetustele,» ütles piirkonnavanem. «Nii nagu nõuab liikluses osalemine mootorsõidukijuhtidelt tähelepanu, kainet pead, juhtimisõigust ja liiklusseadusest kinnipidamist, peab samadest kriteeriumitest lähtuma ka maastikusõiduki juht, sest hooletusel ja uljusel võivad olla traagilised tagajärjed,» lisas ta.