«Helistati ja kirjutati korraldusosakonda, isegi sooviga tellida asutusele kinnine etendus. Samuti küsiti eravestlustes näitlejatega, kirjutati ja päriti Facebookis. Tõesti peaaegu kõiki kanaleid pidi on neid pärimisi tulnud, kuna selgub, et paljudel jäi «Ükssarvikute farm» siiski nägemata ja seda oleks tahtnud kindlasti näha,» kõneles Priks.

Näidendi autor ja lavastaja Urmas Lennuk ütles, et mõne lavastusega ongi nii, et mõeldakse, et küll jõuab, aga järsku ongi viimased etendused tulekul. «Viimaste etenduste piletid osteti kiiresti ära. Väga paljud tulid rääkima, et mis nüüd saab – lõpebki ära, aga nemad pole näinud. Aga nüüd, kui see jälle kavas tundub olevat, siis saab jälle mõelda, et ei pea kiirustama,» rääkis ta.