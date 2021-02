Linn kutsub osalema küsitluses koroonakriisi mõjudest noorsootööle

Küsitlusega soovitakse teada, mil määral koroonaviiruse haiguse Covid-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud takistanud erahuvikoolide ja huvitegevuse ühingute tegevust ning milline on selle mõju nende tulevikuplaanidele. Küsitluse eesmärgiks on saada ülevaade, millele Tartus tugimeetmete arendamisel tähelepanu pöörata, et tagada võrgustiku toimimine ning erahuvihariduse ja huvitegevuse pakkumise järjepidevus koroonaviiruse leviku järel.