Aastate jooksul ei ole Laura Tõnissonile jäänud muljet, et teda soo pärast kuidagi teistmoodi koheldakse. Tal on lastud vabatahtliku päästjana edasi areneda ja ta ei pea tegelema näiteks pelgalt voolikute kokku panemisega. «Näiteks riikliku päästjaga koos kustutame tuld, aitan tal voolikut tõsta üle põlenud palkide. Olen ka lammutanud, et tulekoldeid otsida ja redelist üles voolikuga roninud, kui katus on sisse kukkunud ja siis tuld kustutanud,» ütles ta. Käiakse ka kogukonnas kodukülastusi tegemas.