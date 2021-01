Koroona saatis pea pool Puhja kooli koduõppele

Alates homsest on distantsõppel Puhja kooli 4., 6., 8., ja 9. klass. Tavapäraselt koolimajas jätkavad 1., 2., 3., 5. ja 7. klassid.

Kõik õpetajad, õpilased ja vanemad on saanud täpsema informatsiooni edasise osas e-kirja või õppeinfosüsteemi Stuudiumi vahendusel. Terviseamet võtab otse ühendust või on juba võtnud ühendust kõikide lähikontaktsetega ja annab neile edasised juhised.

Elva vallavalitsus paneb kõikidele südamele, et jälgiksite oma tervist – haigussümptomite ilmnemisel (köha, kurguvalu, palavik, nohu jms) võtke kindlasti ühendust oma perearstiga või helistage nädalavahetusel perearsti nõuandeliinile 1220. Lisaks tuletab vallavalitsus meelde, et inimesed, kes on suunatud eneseisolatsiooni, ei tohi käia tööl, koolis, osaleda huvitegevuses ja trennides ning käia avalikes kohtades.