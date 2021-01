Veebilehel, kus jagatakse õpetusi, kuidas terve olla, loen, ärevus hinges, et ei tohi oma ninas ega oma kõrvades näpuga või näiteks vatitikuga urgitseda, see võivat nimetatud elundeid kahjustada. Aga kui näiteks kallil kolleegil, ülelauanaabril, tekib vastupandamatu soov surkida minu kõrvas – veidrik ta ju veidi on, mine tea –, siis see võib mulle mitte meeldida, aga kõrva see ei tohiks kahjustada.