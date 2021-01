Krõõt Kiviste: Ettevaatust nüüd! Naised poliitikas!

Poliitika on meeste mäng. Poliitika on räpane, poliitika on tugevatele, poliitikas peab kasvatama paksu naha.Need on esimesed stereotüübid, mis tulevad mulle pähe, kui proovin alustada artiklit naistest poliitikas.

Trükin ühe käega, sest samal ajal noorem tütar kuhjab teisele käele käevõrusid ja on mulle karbikaane krooniks pähe pannud. Keskendumine on topelt raske, kui vanem preili tõstatab uuesti päevakorrale ekraaniaja piiri, tehes mõjusa ettekande panna välja auhind nädalase mobiilipiirangu raames püsimise eest. Märkan siis, et noorem on saanud kätte elektrilise kannakoorija ja on selge, et kohe ma seda lugu edasi kirjutada ei saa. Need paar tundi uneni valin olla ema.