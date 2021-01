Hea, et oma eluga toime tulen ja pensioniga hakkama saan. Tore, et telekas on väga palju häid ja huvitavaid saateid. Kunagised põnevad telesarjad, no neist pidin küll loobuma. Ei talu julmusi ja tapmisi. Kuid on ju ka palju muud, huvitavad reisisaated, kaunid looduspildid, uudised, naljad jne.