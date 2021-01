Karlova kooli kitsikus jätkub kaks aastat

«Meile on teatatud, et ülikool saab Salme maja üle anda tuleva aasta veebruaris, mitte oktoobris, nagu oli plaanitud,» ütles Tartu abilinnapea Gea Kangilaski. «Plaanis oli kohe sügisel, kui nad üle annavad, remontima hakata, et saaksime järgmiseks sügiseks sisse. Nüüd see viivitus tähendab, et kõik lükkub pool aastat edasi.»