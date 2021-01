Silver Meikar, olete pea aasta pidanud elama Brüsselis koroonapiirangute all. Kui väsitav see on?

Suur osa inimesi teeb kaugtööd ja väljas käib vähe. Pole ka kuskile minna, kultuuriasutused on suletud. Kogu see võimas ja mitmekesine kultuurielu, mis on teinud Brüsselist fantastilise linna, on kadunud. See rusub inimesi.