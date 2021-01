Liisi Tullus ei alustanud hurraaga ja äkki keset talve, vaid sügisel ja tasapidi. Nüüd püüab ta vähemalt kolm korda nädalas Emajões supelda ning leiab, et see on hea nipp pühenduda vaid iseendale ning jätta argipäeva müra ja pinged korraks kaldale. FOTO: Esko Tullus