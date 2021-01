Anne noortekeskus ootab ideid hoovi uuendamiseks

Tegu on üsna suure alaga, mida annaks palju rohkem ja huvitavamalt ära kasutada, kui seda seni on tehtud. Kuna noortekeskuse ümbruses asub palju kortermaju ja Aleksander Puškini kool, siis oleks hästi planeeritud aktiivse ajaveetmise kohast kasu paljudele. Läbi aastate on ka kaasava eelarve raames esitatud palju ideid, mida Anne noortekeskuse alale võiks rajada, mis näitab, et see territoorium läheb korda paljudele.