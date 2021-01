27. jaanuaril avastati, et möödunud ööpäeva jooksul on Jõgevamaal Mustvee vallas Laekannu külas Ulvi-Laekannu maantee 5. kilomeetril juhtunud õnnetus. Seni tuvastamata sõiduk on paremkurvis sõitnud teelt välja ning ramminud teeäärsel kinnistul seisnud punast värvi Subarut.