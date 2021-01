Ühiskatsetele saavad üheksanda klassi õpilased registreeruda Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu, mis on avatud alates 22. märtsist kuni 5. aprillini (kaasa arvatud). Hiljemalt 15. veebruariks on koolide kodulehtedel avalikustatud õpilaste vastuvõtutingimused.

Katsed toimuvad sarnaselt eelmise aastaga eksamite infosüsteemi (EIS-i) keskkonnas õpilaste kodudes. Teste tuleb teha ausalt ning kasutada ainult lubatud vahendeid. Kõik katsetele registreerunud saavad eelnevalt teste harjutada EIS-i keskkonnas. Harjutusperiood on vähemalt nädal aega ning on esialgu planeeritud ajavahemikku 7.-14. aprill.

Selleks, et e-testid õnnestuksid, soovitavad koolid kõigil kandideerijatel kindlasti kasutada loodud harjutamise võimalust. Kõik kolm ainetesti – matemaatika, eesti keel ja loodusained – on ühesuunalised, ehk et juba tehtud ülesannet hiljem enam parandada ega üle kontrollida ei saa.