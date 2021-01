Elise Metsanurga pika ja vahuse pealkirjaga lavastus Tartu Uues Teatris on täielik šokk, sest sündmuskohal on kaos, mis ajaks isegi tuvid minestusse. Teatri koduleht hoiatab, et tegevus toimub kolmes ruumis korraga, kuid arusaam juhtunust on neis erinev.