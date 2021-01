Kes saab vallavanemaks, seda Järveoja öelda ei teadnud, sest reformierakondlased pole veel kokkuleppele jõudnud. «Meil on omad mõtted, aga ma ei saa neid öelda enne, kui oleme kokku leppinud. Neid käike on palju, eks see sõltub,» selgitas ta.