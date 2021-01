Kalevi tänava majad on otse tänava ääres ja seega on puhastamata katused jalakäijatele ohtlikud. FOTO: Sille Annuk

Käes on see aeg, mil vanemad korrutavad kooli minevatele lastele, et tuleb olla ettevaatlik ja jälgida, et mõnelt katuselt jääpurikas või hunnik jääsegust lund pähe ei kukuks. Loomulikult tuleb lastele seda meelde tuletada, kuid vastutus, et õnnetust ei juhtuks, lasub siiski majaomanikul.