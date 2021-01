Ametisse asunud Kaja Kallase valitsus lubas senisest suuremat tähelepanu teadusele ja selle rahastamisele. Poliitikutega on nii, et nad annavad sõna ja hiljem võtavad. Uus valitsus seadis prioriteediks võitluse koroonaga ja kriisis räsitud majanduse turgutamise. Nüüd on käes tõehetk ehk elame-näeme, kas lubadused peavad paika.

Pikka aega alarahastatud teadus vajab lisaraha. Ehk paneb selleks mõtlema Tartu teadlaste saavutus, Icosageni leiutatud koroonavastane ravim ja selle katsetamise edukus. Sellest tõotab tulu kogu maailmale. Riik peaks leidma kohe rahastuse, et viia lõpuni loodud ravimi katsetused. Professor Mart Ustav pani helisema häirekella («Koroona tõi sisse miljoni, aga ravimiks pole raha», PM, 25.1) ja seda peaks kuulma Kaja Kallas, parlament ja terve valitsus. Küsimus on puuduolevas 8,5 miljonis euros. Seda summat on vaja selleks, et saada teada, kas loodud paljulubav koroonaravim kaitseb meid lõpuni tõhusalt.