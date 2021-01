Pikki aastaid ebaselge olnud Eesti Rahva Muuseumi endise näitusemaja saatus peaks Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) spetsialistide hinnangul lahenema paari kuu vältel. RKASi kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper vahendas, et RKAS on soovinud Kuperjanovi tänava hoonet kõik need aastad kasutusse anda.