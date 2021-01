VIDEO ⟩ Politsei kiirreageerijad harjutasid äkkrünnaku lahendamist

Õppuse stsenaarium nägi politseile ette väljakutset Ülejõe parki, kus oli esialgsete andmete kohaselt pisut agressiivne joobes seltskond. Järsku nähti ühel isikul käes välkumas ka nuga, mistõttu muutus seltskod veelgi agressiivsemaks. See tähendas, et politsei jaoks muutus väljakutse kõrge prioriteedi ja suure ohutasemega väljakutseks, mille pidid lahendama kiirreageerijad.

Lõuna prefektuuri kiirreageerimistalituse juht Vaiko Vaher hindas politseinike tööd heaks. «Alati on, mida veel harjutada, aga suures plaanis võib igati rahule jääda – mehed on õppinud ja motiveeritud,» sõnas ta kokkuvõttes.

Vaher ütles, et politsei teeb selliseid õppusi igapäevaselt, aga mitte avalikus ruumis. «Meil on mõistlik harjutada ka seal, kus me päriselt tegutseme, mitte omaette pimedas keldris,» selgitas Vaher. «Linna pargis, kus on ka kõrvaltvaatajaid rohkem, on reageerivatel meestel teine tunnetus ja omamoodi pinge peal.»