Eilsel istungil selgus, et on tekkinud segadus ühe süüdistatava, Jaago Roosmanni kaitsjatega. Kohtule saabus reedel Jaago Roosmanni taotlus riigi õigusabi määramiseks. Taotluse kohaselt soovib Roosmann kaitsjaks advokaat Janar Urrest, kes on andnud nõusoleku teda riigi õigusabi korras kaitsta. Lisaks saabus samal päeval teade selle kohta, et Jaago Roosmanni ei kaitse enam advokaat Birgit Sisask.