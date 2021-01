Aura veekeskuse juhataja Kairit Matto on tuleviku suhtes optimistlik ning loodab, et vaktsineerimine toob kaasa muudatused piirangutes. FOTO: Sille Annuk

Koroonakriisi algusest on spaad pidanud tegutsema piirangutega või üldse tegevuse peatama. Tartus on ujulad ja spaad küll avatud ning uksi kinni panna ei plaani, kuid pikas perspektiivis sel viisil jätkamist ette ei kujutata. Klientide hulk on tunduvalt väiksem kui varem, töötajate koondamist on siiski seni suudetud vältida.