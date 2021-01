Vaksalis paistab erimeelsustele lahendus

Tartu linn ja Eesti Raudtee on otsinud viisi, kuidas lahendada pääs teisele perroonile kõigile kasutajatele töökindlal ja mugaval viisil. Probleem on selles, et trepist ei saa raske pagasiga või ratastel veeredes kuigi hästi üles, tõstuk on aga pahatihti rikkis. Nüüd välja pakutud lahendust – rajada umbes 70 meetrit pikkune varikatusega kaldtee ja pikendada perrooni Tallinna poole – pidas Elron aga rongisõitjaid koormavaks ja soovis kaaluda muid lahendusi.