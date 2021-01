Loodavas valitsuses on küll mehi ühe võrra rohkem kui naisi, ent siiski on selline tasakaal suur edasiminek võrreldes sellega, milline pilt avaneb Eesti poliitikas üldiselt. Mõneti on see ka kurb, et naiste rohkus ministritena tekitab 2021. aastal imestust, aga et varem on ministriportfellid olnud Eestis peamiselt meeste päralt, siis on see arusaadav.