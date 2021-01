Haldusreformi järel liitus Puurmani vald Põltsamaa vallaga. Nüüd, mil ühinemisest on möödas kolm aastat, on hulk Puurmani piirkonna elanikke rahuolematud ning soovivad Põltsamaa vallast lahkumist.

Vallavalitsus peab algatama rahvahääletuse ning kui enamik selle piirkonna elanikke on Põltsamaa vallast lahkumisega nõus, saab lahkumisprotsessiga edasi minna. Tartu vallavalitsus on seni äraootaval seisukohal, kuid vallavanem Jarno Laur sõnas, et rahva tahet tuleb aktsepteerida.