Tänasel istungil selgus, et on tekkinud segadus ühe süüdistatava, Jaago Roosmanni kaitsjatega.

Kohtule saabus reedel Jaago Roosmanni taotlus riigi õigusabi määramiseks. Taotluse kohaselt soovib Roosmann kaitsjaks advokaat Janar Urrest, kes on andnud nõusoleku riigi õigusabi korras kaitsmiseks. Lisaks saabus samal päeval teade selle kohta, et Jaago Roosmanni eikaitse enam advokaat Birgit Sisask.

Kohus leidis täna, 25. jaanuaril tehtud määruses, et Roosmannile riigi õigusabi korras kaitsja määramine ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata. Seda põhjusel, et kohus määras Roosmannile riigi õigusabi korras kaitsja juba mullu 14. veebruaril.

Advokaadid Urres, Kala ning nende kaitstav Jaago Roosmann olid omavahel juba õigusabi osutamise kokku leppinud, kuid kinnituse saamiseks pidi Janar Urres täna istungi vaheajal sama ühenduse Priit Kalaga. Et see ei õnnestunud, siis tuli tänane kohtuistung pooleli jätta.

Kohus ootab advokaat Urreselt tagasisidet esimesel võimalusel, kui ühendus on saadud ja on selge, kas kokkulepe riigi õigusabi osutaja vahetamiseks on olemas. Järgmine istung on ajakava järgi planeeritud reedeks.