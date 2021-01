Medoonity üks asutajaid on IT-ettevõtja, endine Playtechi tegevjuht ja Garage48, Startup Day ja Latitude59 algataja Rein Lemberpuu. Ta selgitas, et idee teha veidi teistmoodi huvikool tuli tal enda lapsi jälgides. «Mul on 10-aastane tütar ja 13-aastane poeg, näen kõrvalt, et nad võiksid rohkem unistada,» sõnas Lemberpuu.