Kui nüüd mõelda veel, et maja ulatuks poole praeguse Vabaduse puiesteeni, oleks rohelise siseõuega ja sisaldaks nii kunstimuuseumi kui raamatukogu, siis tundus mõte mulle täitsa tore.

Nüüd on aeg aga edasi läinud (nii vähemalt öeldakse, tont teab, kuhu ta tegelikult viimasel ajal läheb). Tõenäoliselt seisab meil praegu ees raske kevad, aga selle järel jälle kergendus ja ehituselevus. Meil tuleb siiski mõelda, mis saab siis, kui koroonaviirus veel muteerub või varsti uue viirusega asendub, kui vaktsiin loodetust vähem aega mõjub, kui jääbki nii, et aeg-ajalt on jälle põhjust inimeste kogunemist piirata, kui nii raamatukogu kui kunstisaalid peavad võimalust mööda internetti kolima ning sinna jäämagi. Võib-olla poleks praegu mõtet kiirustada, võib-olla peaksime kõigepealt pandeemia lõpu ära ootama ning siis vaatama, kas rahvas tahab või julgebki enam koos käia?