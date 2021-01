Viimased kuu aega ärkab Pärnamägi igal hommikul Lääne-Aafrika ühes vaeseimas riigis Malis, pealinnast Bamakost ligi tuhat kilomeetrit ida pool Gaos, et olla abiks prantslastele mässutõrjeoperatsioonis Barkhane.

Äratus on sageli kell 5.30, Mali mõistes on väljas veel jahe ehk ligi 20 soojakraadi, noor sõdur vaatab mõne ruutmeetri suurusest konteinertoa aknast liivaga täidetud sõjaväebaasi müüre, mis vajaduse korral kaitsevad kuulirahe eest. Lahinguvarustus on alati käeulatuses.