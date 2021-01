Ornitoloogid ja Tartu kunstimuuseum ootavad kuldnokaga postkaarte

«Kui kedagi või midagi joonistad, märkad selle juures ka pisiasju. Kahjuks on lindude joonistamise ehk pliiatsiga kirjeldamise oskus hakanud kaduma, kuigi on lindude ja ka looduse vaatlemise juures väga oluline,» innustas joonistusvõistlusel osalema kuldnoka aasta koordinaator Margus Ots.

«Mõnikord arvatakse, et suurt kunstiteost on kõige keerulisem teha, kuid minu arvates on väikest formaati, nagu postkaart, efektseks, meeldejäävaks ja isikupäraseks muuta isegi suurem väljakutse,» ütles Hoffmann. Ta lisas, et pliiatsitega joonistamine nõuab seejuures veel erilist tundlikkust ja meisterlikkust, sest iga käeliigutus on joones nähtav.