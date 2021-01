Uuel nädalal algab Rõngu kogukonnakeskuse ehitus

Keskuse ehitustööd lähevad maksma 837 319 eurot ning ehituse tähtaeg on kümme kuud. Elva vallavalitsus sõlmis 13. jaanuaril hoone ehitamiseks töövõtulepingu OÜga Rennes.

Rõngu kogukonnakeskuses hakkab tegutsema raamatukogu ja vallavalitsuse teenuskeskus. Keskusesse on planeeritud ka seminariruum ja võimalus kaugtöökohtade tekkeks ning avaliku interneti kasutamiseks.

«Tegemist on multifunktsionaalse hoonega, mis toob kindlasti kohalikele raamatukogu ja teenuskeskuse võimalused varasemast lähemale,» rääkis abivallavanem Mikk Järv. Ta lisas, et kogukonnal on võimalik kasutada seal olevaid ruume koosolekute ja muude tegevuste korraldamiseks.