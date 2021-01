Tänasest saab Tartu kunstimajas külastada kahte uut näitust

«Kolmpromiss» on varemgi eri kooslustes ühiseid projekte teinud kahe maalija ja ühe keraamiku ühisnäitus, mis tegeleb peamiselt inimkeha temaatikaga. See on teiste inimeste jaoks kõige väljendusrikkam vormide kogum, millega võib lõputult töötada, ilma et kõik saaks edasi antud või ära öeldud. Kehakeele osa suhtlusest on väidetavalt 70–93%, aga kui kirjaoskamatud me selle lugemisel nii sageli veel oleme.