Selle toetusega toetatakse projekti auto ehituseks vajaminevate varuosadega. Algatusse on kaasatud Eesti ülikoolide tudengid, kellest ligi pooled elavad ja õpivad Tartus.

Kõigi kaasatud osaliste ühine eesmärk on ehitada Eesti esimene päikeseauto, millega osaletakse selle aasta oktoobris Austraalias päikeseautode maailmameistrivõistlustel World Solar Challenge.

Praeguse ajakava järgi on Solaride’i auto esimesed tänavasõidud planeeritud aprilli keskpaika. Kuna algatuses osaleb tudengeid nii Tartu kui ka Tallinna koolidest, jagatakse auto ehitamist kahe linna vahel ning sellest tingituna on suve poole võimalik ka Tartu tänavatel näha Eesti esimest päikeseautot ringi vuramas.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et Solaride kannab endas mitmeid Tartu linna jaoks olulisi väärtusi, näiteks koostöö kõrgkoolidega, keskkonnateemadele tähelepanu juhtimine, keskkonnasäästlike transpordilahenduste arendamine ning eelduste loomine uudsete tehnoloogiaettevõtete sünniks.

«Tartu linn on võtnud fookusesse energia- ja kliimateemadega tegelemise ning Solaride'i projekt on väga hea näide sellistest algatusest, mida me Tartus üha rohkem näha soovime,» selgitas Tamm.