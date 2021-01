Tartu koolides on 21. jaanuari seisuga diagnoositud viirus 33 õpilasel ja seitsmel töötajal. Eneseisolatsioonis on 52 töötajat ja 503 õpilast. Eneseisolatsioonis on eilse seisuga 22 klassi.

Tartu lasteaedades on 21. jaanuari seisuga diagnoositud viirus 21 töötajal ja 14 lapsel. Eneseisolatsioonis on 40 töötajat ja 241 last. Eneseisolatsioonis on eilse seisuga 16 rühma.