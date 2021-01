Tartumaal said seni tabamata veebikelmid kahelt kannatanult kätte ligi 4000 eurot

Politseile laekus teade, et 18. jaanuaril sai üks tartlane kõne, kus pangatöötajana esinenud inimene palus mehel oma telefoni mitme korral sisestada Mobiili-ID koode ning väitis, et keegi püüdvat mehe kontolt ülekannet teha ja pank aitab seda niimoodi tõkestada. Hiljem avastas mees, et kahtlase kõne järel on tema pangakontolt kadunud 3000 eurot. Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetluse, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja BNS-ile.