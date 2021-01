Liin nr 2 sõidab Lõunakeskuse suunal Riia tn–L. Puusepa tn–Ilmatsalu tn–Ilmatsalu ringristmik–Viljandi ringristmik–Ringtee ja Lõunakeskuses. Bussi lõpp-peatus on Lõunakeskus ja sealt suundub see tagasi marsruudil Kogre tee–Viljandi mnt–Viljandi ringristmik–Ilmatsalu ringristmik–Ilmatsalu tn–L. Puusepa tn–Riia tn. Optika peatusesse buss ei sõida, asenduspeatus on Lõunakeskus. Kannikese ajutised peatused on Visa halli juures. Teenindamata jäävad kõik Ravila tänaval asuvad peatused ja Riia tänaval asuvad peatused lõigul Ravila tn–Lõunakeskus.