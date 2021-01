See oli täpselt nädal tagasi, mil Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadur ornitoloog Leho Luigujõe pani oma binokli, linnuvaatlustoru ja fotokaamera reisivalmis, võttis kaasa paksud talverõivad koos kummikute ja punase tuttmütsiga, istus autosse ja vuras Saaremaa poole. Ees seisis kesktalvine veelinnuloendus, ülemaailmne ettevõtmine, milles osaleb 143 riiki.

Niisugune linnuloendus tähendab, et ühel jaanuarikesksel nädalavahetusel loetakse kokku talvitusaladel peatuvad veelinnud, kes pesitsusajal on väga laiali ja nende arvu kindlaks teha võimatu. Talvised loendused annavad maailmale teada, kui arvukas üks või teine liik on ja kuidas nende käsi käib.