Esimesi vilju ei olnud vaja väga pikalt oodata. Kahjuks olid need kibedavõitu. Selgus, et uus koalitsioon on ühe mehe soolo ja koostööst või vallarahvale kasulike otsuste tegemisest võib unistama jäädagi. Tohutu ambitsiooniga hiigelprojektid, järsk vallavalitsuse struktuuri muutus ja võimude lahususe printsiibi eiramine on ainult mõned näited.