Vaatan, et mu maja kõrval on ilus tänav. Teoorias on siin loodud autodele, jalakäijatele ja jalgratturitele eraldi liikumisteed. Vaatan uuesti: kõnnitee-lumevall-autotee-lumevall-kõnnitee. Midagi on valesti ja tekib suur küsimus: kelle teele peaks lumevall jääma?