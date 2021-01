Neinar Seli nimetamine aukodanikuks põrkus vastuseisule

Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis viie aasta eest, et Seli on süüdi toimingupiirangu rikkumises, sest olles korraga Tallinna sadama nõukogu esimees ja Eesti olümpiakomitee president, hääletas ta selle poolt, et maksta sadama poolt olümpiakomiteele 250 000 eurot toetust.