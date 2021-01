Lumekahurid ei lase naabritel magada

Lumekahureid on sel aastal ka rohkem, mõni päev on töötanud kolm ja aeg-ajalt suisa neli kahurit, mistõttu teevad need ka rohkem häält. Otse spordipargi kõrval Kauna tänaval elav Kristin Kurs rääkis, et ehkki tema pere on väga rõõmus spordipargi üle, tänu millele saab kodu juures kelgutada ja suusatada, häirib kahurimüra öörahu.