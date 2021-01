Teisipäeval langes Tartu maratoni eestvedaja Indrek Kelgu õlult teadmatuse koorem: valitsus andis suusaüritusele loa ning kiiresti tuli hakata terviseametiga nõu pidama. Kuigi korraldajad on rõõmsad, ei saa öelda, et neil oleks lihtne, sest reegleid ja nõudeid on täitmiseks palju.