Mart Kivastik on viimasel ajal teinud igapäevase kirjatöö kõrval teatritööd. See ei ole järjekordse näidendi kirjutamine, mida ta ju ikka on aeg-ajalt teinud, vaid ta on võtnud ette oma esimese draama lavastamise uues kuues, teises kohas ja esimesest pooleldi erinevate näitlejatega.