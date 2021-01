Tartu aukodanikud

Lemme Haldre on lastearst, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, kliiniline seksuoloog ja pereterapeut. Ta on oma valdkonna julge eestkõneleja, kes on pühendanud oma professionaalse elu seksuaalselt väärkoheldud laste ja noorte aitamisele, noorte nõustamisele ning laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamisele.

Neinar Seli on andnud suure panuse ettevõtluse edendamisse ning on aktiivne Eesti spordielu toetaja, ta on juhtinud Eesti Olümpiakomiteed ja Eesti Kergejõustikuliitu. Neinar Seli nimeline sihtkapital Tartu Kultuurkapitali juures annab välja meditsiinivaldkonna teaduspreemiaid ja mitmeid spordivaldkonna stipendiume, samuti on ta algatanud andekate noorsportlaste toetusprogrammi.

Kirjandusteadlane, luuletaja ja tõlkija, kauaaegne Tartu ülikooli maailmakirjanduse professor Jüri Talvet on teinud erakordselt palju meie kultuuri ja kirjasõna tutvustamiseks üle maailma ning välisautorite Eestisse toomiseks, püsivate kontaktide ja tõlkehuvi loomiseks. Ta on üks Eesti pühendunumaid Juhan Liivi uurijaid ning Liivi luule vahendajaid teistesse keeltesse. Jüri Talveti tõlgete vahendusel on eestlasteni jõudnud hispaaniakeelse maailma väärtkirjandus.

Tartu Tähe kavalerid

Heda Kala on Tartus ja Eestis tunnustatud alushariduse juht. Ta on töötanud Tartu linna haridusosakonnas, haridus- ja teadusministeeriumis ning 2009. aastast juhib Tartu Meelespea lasteaeda. Heda Kala on olnud alushariduse aktuaalsete teemade eestkõneleja, ta on koolitanud lasteaiaõpetajaid ja juhte ning tutvustanud Tartu alushariduse head praktikat kogu Eestis.

Aktiivne kultuuritöö arendaja Sakari Neuvonen on oluliselt suurendanud Tartu rahvusvahelist tuntust ja pannud erilist rõhku Tartu ja Tampere koostööle. Ta on korraldanud erinevad kultuurisündmusi nii Tartus kui Tamperes ning edukalt juhtinud ja arendanud Tampere Maja tegevust Tartus.

Perearst Monika Vask on olnud aktiivne esmatasandi tervishoiukorralduse looja. 1990. aastate alguses oli Monika Vask üks nendest arstidest, kes nägi just perearstisüsteemis järjepidevat patsiendikeskset tervishoiukorraldust. Ta on olnud pikka aega Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige ning Tartu ja ühtlasi kogu Eesti esimese perearstikeskuse, 1994. aastal asutatud Nõlvaku perearstikeskuse juht.

Tartu linna aukodaniku nimetus on auavaldus Tartu linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Tartu Täht antakse Tartu linnale osutatud eriliste teenete eest. Aumärgid antakse kätte EV aastapäeva eel, 23. veebruaril toimuval pidulikul austamistseremoonial, mida saab vaadata otseülekandest.

Seni on pärast 1993. aastat nimetatud Tartu linna aukodanikeks Voldemar Vaga, Harald Keres, Ilmar Kullam, Juhan Peegel, Aleksander Elango, Viktor Masing, Rein Kirsipuu, Richard Villems, Sulev Vahtre, Helend Peep, Valve Saarma, Tullio Ilomets, Hando Runnel, Uno Uiga, Jaan Kaplinski, Erast Parmasto, Karl Kull, Jaan Einasto, Ain-Elmar Kaasik, Alo Ritsing, Aadu Regi, Endel Laas, Udo Tiirmaa, Hans-Voldemar Trass, Lembit Eelmäe, Helju Vals, Atko-Meeme Viru, Erich Kõlar, Mati Karelson, Lembit Allikmets, Vaike Uibopuu, Jüri Kärner, Martin Kutman, Arnold Rüütel, Henn Käämbre, Madis Kõiv, Enn Tarto, Marika Mikelsaar, Tiiu Sild, Lehte Hainsalu, Ants Peetsalu, Ülo Kaasik, Ene Mihkelson, Mart Ustav, Peeter Saari, Ain Kaalep, Nora Kutti, Rein Kamarik, Andres Metspalu, Peeter Tulviste, Tiia Toomet, Jaan Eha, Rein Taagepera, Väino Kull, Üllar Põvvat, Rutt Hinrikus, Joel Luhamets, Tiina Talvik, Leida Kikka, Ago Kõrgvee, Heldur Viires, Marju Lauristin, Mihkel Zilmer ja Paul Varul.