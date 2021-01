Tartu opositsioon taandab ennast aukodanike tiitli hääletuselt

Opositsioon leiab, et võimukoalitsiooni viis sundida opositsiooni olukorda, kus nende seisukohti ei ole võimalik hääletusel selgelt esitada, on teerullimeetod, millega ei saa olla nõus, teatas Keskerakonna fraktsiooni esimees Vladimir Šokman.

«Opositsioon leiab, et see on väga halb praktika ning aukodanike ja Tartu Tähe kavaleride nimetamine on niivõrd oluline küsimus, kus tuleb konsensust otsida eos ning juba varem ka opositsiooniga kokkuleppele jõudes,» ütles Šokman.